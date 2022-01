L’incontro andato in scena prima di Natale non ha portato i frutti sperati, ma presto l’Inter e Marcelo Brozovic si riaggiorneranno. I nerazzurri formuleranno presto al croato la nuova offerta e sarà praticamente identica a quella presentata a Lautaro qualche mese fa: un contratto che con bonus facili potrà arrivare a 6,5 milioni e che, con l’aggiunta di bonus più difficili da raggiungere, potrebbe anche superarli. Il centrocampista, invece, chiede un fisso di 7 e per questo motivo le distanze sono destinate a non essere del tutto colmate, perché quella che i nerazzurri stanno per mettere sul tavolo sarà l’ultima proposta. Di più Marotta e Ausilio non potranno sbilanciarsi. La palla passerà dunque a Brozovic, che dovrà rinunciare a qualcosa per l'Inter. E il mercato osserva...