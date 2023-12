Il rinnovo di, spiega Calcio e Finanza, permette alla Juve di ammortizzare su più anni il costo del cartellino. Il suo valore, a giugno 2023, era di 35,924 milioni di euro e per i primi sei mesi della stagione in corso l’ammortamento è stato uguale a 4,49 milioni (diminuirà a 3,49 nei prossimi sei mesi). La quota di ammortamento, quindi, è di 7,98 milioni, inferiore rispetto agli 8,5 milioni della passata stagione e a quella prevista per il 2024/2025 (6,99 circa).Bremer guadagnerà ancora 5 milioni netti più 1 di bonus (9,25 lordi).Prolungando di un anno, poi, il costo annuale di Bremer si riduce di 1,5 milioni in confronto alla prima stagione bianconera