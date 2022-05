In una giornata in cui si sono rincorse diverse voci sull'argomento, sul futuro di Federico Bernardeschi al momento la certezza è... l'incertezza. Il rinnovo del centrocampista nato a Carrara resta possibile, anche se al momento non sono stati fatti passi in avanti in tal senso. Rispetto alle scorse settimane, quando l'accordo sembrava più vicino - insieme a quello con Mattia De Sciglio - ora vige il silenzio.



INCONTRO SI', INCONTRO NO - Silenzio, sia dal versante Juventus, che dal giocatore. Le uniche indiscrezioni sono quelle relative a un possibile incontro tra l'entourage - capitanato dal procuratore Pastorello - e la dirigenza bianconera. Al momento non ci sarebbe una data definita, sebbene gli argomenti sul tavolo restino tanti. A partire dalla distanza tra la domanda e l'offerta: Bernardeschi inizialmente si aspettava di rinnovare alle stesse cifre percepite attualmente (4 milioni), mentre la Juve si è fermata a 2,5.



CALMA APPARENTE - La volontà di Bernardeschi è chiara: vuole restare. E a differenza di quanto accaduto con Dybala, dalla Juventus non è arrivata una chiusura. Allegri infatti gradisce Bernardeschi e la Juve lo considera un giocatore affidabile. Il club non ha fretta, il calciatore sì: ecco perché la calma è solo apparente e - anche senza una data - l'incontro tra le parti potrebbe arrivare presto.