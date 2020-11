Il Manchester City è pronto a blindare Phil Foden. Pep Guardiola stravede per il centrocampista classe 2000 che lui stesso ha lanciato in prima squadra dove sta crescendo di partita in partita. Sempre più nel vivo del gioco, i Citizens non vogliono farsi scappare questo talento e sono pronti a un rinnovo... anti Juve. I bianconeri infatti lo seguono con particolare interesse anche se per ora non hanno fatto nessuna offerta. Il City però sta studiando come blindarlo, e per farlo sta preparando un nuovo contratto con ingaggio triplicato.