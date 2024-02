Oggi è stato un giorno ricco di notizie nel mondo del calcio e in particolare in quello bianconero. Si è discusso deldi, con segnali sempre più positivi riguardo al suo rinnovo con la. In serata è giunto in città l'argentino, nuovo arrivo bianconero, pronto a sottoporsi a ulteriori check medici domani presso il JMedical. Nel frattempo,è tornato adcon il gruppo, segno di un recupero in vista delle prossime sfide.Con il mercato di gennaio ormai chiuso, è tempo di fare undelledalla Juventus. Infine, l'attenzione si sposta verso il big match di domenica tra, con gli ultimi aggiornamenti e le aspettative per questa sfida che promette emozioni e colpi di scena.