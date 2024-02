Lasta pensando di rinnovare il contratto che la lega a Massimiliano. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un motivo che avrebbe convinto la dirigenza bianconera a prendere questa decisione. Sarebbero infatti rimasti piacevolmente stupiti dalle abilità di Allegri nel ricompattare la squadra dopo le difficoltà. Instilando loro una mentalità vincente. Alla Continassa infatti sanno bene che l'Inter sia forte ma non ne sono intimoriti, anzi c'è carica per provare l'impresa e credere nello Scudetto. Questo avrebbe convinto la dirigenza bianconera a credere ancora in Allegri.