Ufficializzati quelli di Daniele Rugani e Andrea Cambiaso, sarà ildi Adrienil prossimo tema a tenere banco in casa, in attesa che entri nel vivo la sessione estiva di calciomercato. A differenza di quella dei due azzurri, però, la situazione del francese è più complicata. Nei prossimi giorni è previsto un incontro, ormai praticamente programmato, con la madre e agente Veronique, che però difficilmente si rivelerà decisivo. La sensazione è che il giocatore voglia prima capire con maggiore chiarezza quali siano le intenzioni della Juventus nei suoi confronti, sia in termini di progetto tecnico che di offerta economica.