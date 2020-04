1









La Serie A è ancora ferma a causa dell'emergenza coronavirus. Molte le idee su come terminare la stagione, con molti dubbi però. Intanto il Corriere dello Sport titola: 'Tutto pronto'. Le grandi leghe e la UEFA unite per proseguire. La FIGC intanto si prepara a dare il via. Oggi si riunisce il Consiglio di Lega: verranno prese in esame le varie ipotesi di calendario, ma sempre dal 30 maggio.



Il quotidiano piemontese Tuttosport invece titola 'Rinnovo a vita'. La Juve e Dybala preparano il matrimonio. Un cospicuo prolungamento del contratto, ora in scadenza nel 2022. Nella prima pagina troviamo anche un'intervista esclusiva al Presidente della regione Emilia-romagna, Stefano Bonaccini: 'In un momento così difficile rimanere uniti come mi ha insegnato la mia Juve'