La Juventus lavora a una doppia pista per la porta: da una parte c'è il rinnovo di Szczesny ormai a un passo, dall'altra Paratici non molla le piste Ter Stegen e Donnarumma. In casa bianconera, in realtà, c'è piena fiducia al portiere polacco. Manca solo l'ufficialità per il nuovo contratto, come riporta Calciomercato.com: prolungamento fino al 2024 con aumento dell'ingaggio fino a circa 7 milioni di euro netti più bonus. Messaggio chiaro anche alle big europee che pensano a Szczesny. Tra queste c'è sicuramente il Manchester United, che ha individuato nell'ex portiere della Roma il possibile sostituto di De Gea col quale c'è un tira e molla da anni; l'altro club sulle tracce del polacco è proprio il Barcellona, che si sta guardando intorno in caso di addio di Ter Stegen.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - Le vie del mercato sono infinite, davanti a un'offerta importante la Juventus potrebbe valutare l'eventuale cessione di Szczesny e per questo sta monitorando i possibili sostituti. Ter Stegen e Donnarumma sono i nomi più caldi, ma in questo momento il presente e il futuro della porta bianconera si chiama Wojciech Szczesny.