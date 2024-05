C'è anche Westontra i giocatori di cui ladovrà discutere a breve ildi contratto. L'incontro tra le parti dovrebbe avvenire al termine della stagione, quando alla Continassa saranno diverse le situazioni di questo tipo da affrontare: prima tra tutte quella che riguarda Adrien Rabiot, in scadenza e in fase di riflessione insieme alla madre-agente Veronique, con cui cercherà di capire le intenzioni del club bianconero sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Anche per lo stesso McKennie al momento non c'è nulla di scontato.