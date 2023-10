Non solo Adrien Rabiot. In casa Juve ci sono diversi giocatori in scadenza nel 2024 e oltre al francese, da risolvere ci saranno anche le situazioni di Daniele Rugani e Alex Sandro. Come riporta la Gazzetta, per il difensore si prospetta la chance di un rinnovo e i discorsi sono già avviati, difficile invece immaginare il brasiliano ancora in maglia bianconera.