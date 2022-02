Tempo pochi giorni e, con l'andata degli ottavi di Champions League alle spalle, la Juve inizierà la fase operativa per quanto concerne i rinnovi dei diversi giocatori in scadenza di contratto. Il più vicino alla firma, secondo Sky Sport, è Mattia De Sciglio. Il terzino è un fedelissimo di Massimiliano Allegri, e l'accordo per il prolungamento del suo "matrimonio" con i bianconeri sembra ormai a un passo. Dovrebbe essere lui, dunque, il primo a firmare.