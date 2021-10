La priorità, ora, è Juan: c'è la volontà da ambo le parti di andare avanti insieme e il prolungamento sino al 2023 pare essere una formalità. Il valore assoluto del giocatore e la sua importanza in campo fanno la differenza, per Allegri e per i tifosi. Il colombiano è vicino all’intesa per il rinnovo, perché tra il suo agente Alessandro Lucci e il dg bianconero Federico Cherubini c’è già un’intesa di massima e si tratta soltanto di limare i dettagli. Dal 2015 si è trovato a meraviglia in bianconero, Allegri lo considera un giocatore di enorme importanza per la qualità, la capacità di spaccare le partite e il fatto di essere un jolly da tre ruoli.