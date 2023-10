La Juve oltre a possibili rinforzi per gennaio sta pensando anche ai rinnovi di contratto. Dopo Gatti la prossima foto di un calciatore bianconero con la penna in mano tra Giuntoli e Manna vedrà il volto pulito di Manuel Locatelli. Sul “podio” poi salirà verosimilmente Bremer. In coda, come si è già avuto modo di scrivere, anche Rugani, Vlahovic e Chiesa. Lo riferisce Tuttosport.