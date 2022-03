Sembra fatta per i rinnovi con la Juve di Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato da La Stampa, il terzino classe 1992 ha trovato l'accordo sulla base di un triennale da circa 2 milioni di euro all'anno, mentre il colombiano dovrebbe firmare un biennale a 4 milioni di euro a stagione. Attesi sviluppi, invece, per Federico Bernardeschi, il cui agente dovrebbe mettersi in contatto con la dirigenza proprio oggi: al momento la sua situazione sembra più in bilico.