La vittoria dell'Inter sulla Roma in Coppa Italia, il mercato - con Tuttosport che rilancia una notizia sui rinnovi in casa Juve -, l'ampliamento della capienza negli stadi. E la splendida vittoria nel curling alle Olimpiadi di Pechino: ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola stamattina.



Scorri la gallery per leggere le prime pagine.