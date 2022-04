A che punto sono i rinnovi? Pavel Nedved ieri sera ha richiamato tutti sull'attenti, per evitare distrazioni contrattuali, ma in quattro restano in scadenza a fine anno. Ottimismo per De Sciglio e Cuadrado, mentre non sono ancora entrate nel vivo le trattative per Federico Bernardeschi, "che - scrive Tuttosport - ha comunque sempre comunicato alla società la sua ferma intenzione a rimanere alla Juventus, rendendosi disponibile a una diminuzione salariale. In risposta ha sempre ottenuto le rassicurazioni della dirigenza, anche se al momento il suo agente, Federico Pastorello , non ha ancora un appuntamento fissato alla Continassa per discutere le condizioni della nuova intesa". Perin resta invece un discorso a parte, dipenderà solo dalle offerte.