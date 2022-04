Come racconta La Gazzetta dello Sport, si parla ancora di rinvio rinnovi: da inizio febbraio (ovvero dopo la chiusura del mercato) di rinvio in rinvio si è arrivati praticamente a fine stagione. Per il quotidiano, la sensazione è che una volta archiviata la pratica Dybala, il giocatore più sotto i riflettori, non ci sia tutta questa fretta di risolvere, in un senso o nell’altro, le altre situazioni in bilico. "Nessuno dei 4 giocatori in scadenza (Bernardeschi, Perin, De Sciglio e Cuadrado) è sicuro al 100% di restare, neppure il colombiano, che in realtà aveva già un accordo sulla parola dalla scorsa stagione", si legge.