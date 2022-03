È previsto tra oggi e domani l'incontro tra la dirigenza della Juve e l'entourage di Mattia De Sciglio per il rinnovo di contratto del terzino classe 1992, che al momento sembra il giocatore bianconero tra quelli in scadenza con più probabilità di prolungare la sua esperienza in bianconero. Come riferisce Tuttosport, l'accordo sarebbe sicuramente al ribasso, con l'ex Lione che andrebbe a guadagnare meno dei 3 milioni di euro attualmente percepiti. Nessun problema per lui, che vuole comunque restare alla Juve.