. La Juve fa sul serio e come l'anno scorso ha un piano per tutti i giocatori in scadenza. Il tema rinnovi, quindi, può seguire un percorso rigido, che va applicato e passerà anche da queste situazioni, da affrontare tutte o quasi nella seconda parte di stagione. Un tema piuttosto delicato per nomi e stipendi dei giocatori coinvolti, con la Juve che avrà la possibilità di liberarsi di oltre 40 milioni lordi di ingaggio.Tra coloro che sono ai saluti c'è sicuramente Alex Sandro, il cui contratto da 6 milioni netti più bonus non verrà rinnovato e salvo sorprese non all'orizzonte nemmeno un accordo al ribasso sembra in programma. In forte bilico anche Juan Cuadrado, dopo una trattativa complessa avvenuta già lo scorso anno e mai entrata nel vivo vista l'opzione per il prolungamento automatico dopo la quarantesima presenza. Storia diversa per Angel Di Maria. L'amore con Allegri - riporta il Corriere dello Sport - per ora non è sbocciato nonostante proprio il tecnico si sia esposto per puntare sull'argentino, solo una grande stagione dopo il Mondiale potrebbe convincere El Fideo a restare: un altro anno di contratto vedrebbe poi la Juve poter contare sui vantaggi del Decreto Crescita.- C'è poi il discorso Adrien Rabiot da affrontare. Come si legge, la Juve lo avrebbe ceduto al Manchester United, il mancato accordo del giocatore con i Red Devils ha pure cambiato i piani di mercato del club. Intanto continuano a rimbalzare da Parigi voci relative a una clamorosa pace tra mamma Veronique e il Psg, ma Rabiot per Allegri rimane un punto fermo e nel caso in cui il tecnico riuscisse a ribaltare l'attuale situazione potrebbe anche richiedere di trattenerlo: ma anche qui, se ne parla nell'anno nuovo.