L'azienda di Lapo Elkann Italian Independent ha annunciato attraverso una nota ufficiale che è stata rinnovata la partnership con Cristiano Ronaldo. Verrà, infatti, presentata la nuova collezione CR7 Eyewear "che vuole rappresentare sempre di più il mondo, il look e lo stile di Cristiano Ronaldo". "​Una release estremamente eterogenea ma, al tempo stesso, estremamente riconoscibile perché capace di raccontare, attraverso dettagli inconfondibili, il mondo di riferimento di Cristiano Ronaldo. ​Spensierata, divertente e originale, capace di abbinarsi con armonia ad ogni tipo di look, la nuova collezione CR7 Eyewear introduce - accanto alla modellistica sole - per la prima volta gli occhiali da vista".