"Rinforzo" in vista per il CT Roberto Mancini? Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Nazionale azzurra potrebbe presto ritrovarsi in rosa Gleison Bremer, difensore centrale del Torino finito anche nel mirino della Juve, che chiederà la cittadinanza non appena la moglie Deborah Claudino, brasiliana di origini italiane, otterrà il passaporto del nostro Paese. Mancini potrà convocarlo non appena l'iter burocratico sarà completato, a patto che il classe 1997 non giochi mai con la Nazionale verdeoro (cosa finora mai successa) e che viva in Italia da almeno cinque anni: il difensore potrebbe dunque essere disponibile per gli impegni del 2023.