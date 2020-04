Tomàs Rincon si racconta in una diretta sulla pagina Instagram di Maltin Polar, tra Torino, Juve e la quarantena: “E’ da 50 giorni che siamo chiusi in casa, è una situazione surreale e la nostra vita ne ha risentito, possiamo allenarci soltanto nelle nostre abitazioni. Però in giro vedo grande spirito di collaborazione e rispetto alle regole imposte dal governo”.



CIBO - “Possiamo ordinare da mangiare dai vari ristoranti, io mangerei sempre salsiccia: pure a colazione, magari con la birra (ride, ndr)”.



JUVE - “Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, dall’altra sponda della città. E invece mi hanno apprezzato fin dall’inizio, magari sarà per il mio carattere: mi hanno fatto sentire subito uno di loro e questo mi ha reso orgoglioso, non era scontato per un ex bianconero”.