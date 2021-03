Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato del derby: "L'idolo? Ronaldo il Fenomeno, anche se non ho mai giocato da attaccante. Il derby? Bisogna avere pazienza. Sappiamo l'importanza che ha questa partita per i nostri tifosi, specie per la classifica che abbiamo, dobbiamo cercare di ritrovare dei punti e questa è una sfida molto stimolante. Spaventato? Mai, le paura nella vita sono altre. Il nostro lavoro è essere motivati sempre, ma lo stadio pieno ti dà la spinta in più, una carica in più. Il calcio senza pubblico non è quello che amiamo tutti, ma ora la priorità va data alla salute. Dalla Juve al Toro? Non è stato semplice, la gente mi guardava con circospezione ma con lavoro e disciplina sono riuscito a entrare nei cuori dei tifosi granata. La società e i compagni mi hanno dato una grande mano ad adattarmi alla nuova piazza".