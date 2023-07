Il ritorno di Paul Pogba è un tema centrale in casa Juve. Di questo ha parlato Giancarlo Padovan su calciomercato.com: "Questa sarà la stagione della sua completa resurrezione o dell’addio. Certo, volendo, Pogba può ancora trascinarsi tra la panchina e il campo per qualche stagione, ma in ogni caso la sua apparirebbe per quel che è: una fine precoce. Si capisce allora perchè Pogba cominci prima e, almeno nella sua testa, voglia chiudere per ultimo".