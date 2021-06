Leonardo Spinazzola, grande rimpianto di mercato della Juventus che per mettere a bilancio l'ennesima plusvalenza lo cedette alla Roma per 7 milioni e mezzo più Luca Pellegrini, è ora un elemento imprescindibile della rosa giallorossa ed è uno dei migliori in assoluto nell'Italia impegnata agli Europei. Oggi il club della capitale, allenato ora da Jose Mourinho, non è intenzionata a vendere il terzino sinistro: come riporta Calciomercato.com è stata persino rifiutata un'offerta del Real Madrid. Ora il cartellino di Spinazzola può superare i 40 milioni di euro.