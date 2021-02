Erling Haaland ha le idee chiare, molto chiare. Il giovane e fortissimo centravanti norvegese, rimpianto di mercato della Juventus per come andò al Salisburgo e poi al Borussia Dortmund, può lasciare il Borussia l'anno prossimo grazie a una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che si attiva nel 2022. Le big d'Europa si stanno organizzando per tentare il colpo. Certo, per la Juventus è una cifra molto gravosa al momento, ma mai dire mai. Quale stipendio chiede però Haaland? A svelarlo è il Daily Star: 18 milioni all'anno.