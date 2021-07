Per qualcuno c'è ancora tempo, per altri è un rimpianto già incredibile:E guardando come sta andando quest'Europeo, non è difficile immaginare il perché. "Scusa, Juventus, ma visto che l emirato ancora non ha ufficializzato #Donnarumma non è che potresti dare i soldi che vuole e prendere il futuro portiere numero uno al mondo x i prossimi 15 anni?? Graze", scrive Agly. E a lui fa eco Willi: "Maldini e soci dicano quello che vogliono. Ma questo #Donnarumma tra un anno vale 150ml. Peccato non alla Juve". Già, peccato. Nella gallery, i commenti social dei tifosi.