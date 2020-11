Ieri era il compleanno di Fabio Galante, difensore dell'Inter a fine anni Novanta. Intervistato per l'occasione da Radio Nerazzurra , Galante ha svelato il suo rammarico per l'addio ai colori nerazzurri a 26 anni, individuando in un ex allenatore della Juventus il colpevole: " La mia più grande delusione è stata di andare via presto, avrei potuto fare molto di più, insomma la mia carriera non è finita lì ho fatto altri 5 anni al Torino e 6 anni a Livorno, 11 anni a grandi livelli. L'errore più grande di Moratti fu esonerare Simoni, e poi Marcello Lippi decise di rompere il gruppo".