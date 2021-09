Matteocommenta la vittoria del Napoli contro la Juventus nel suo editoriale per Tuttosport: "Dopo appena tre giornate, la Juventus ha 8 punti di ritardo sul Napoli felice capolista. Un ritardo che potrebbe diventare lo stesso nei confronti di Inter, Roma e di una tra Milan e Lazio, avversarie in serata a San Siro.Ma stavolta la situazione è diversa e più preoccupante. Partire così male non fa che aumentare le ombre e complicare il lavoro di ricostruzione su macerie evidentemente maggiori del previsto. Il paracadute Allegri non si è al momento aperto. La scossa attesa dal ritorno dell’allenatore livornese, fortemente invocato dalla piazza e ombrello per il club, al momento non c’è stata. Arriverà sicuramente, ma rischia di essere in ritardo se le altre corrono".