Il tecnico delGabrielha parlato in vista della sfida di domani contro la. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, riprese da newsrimini.it: "Dobbiamo pensare a vincere, a fare punti, a fare bene, a vedere la crescita della squadra, non dimenticare mai che si gioca per vincere. Per noi la cosa più importante sarà vincere. L’avversario è sicuramente una squadra fisica, tecnica, con talenti, una squadra giovane. È tutto da scoprire quando trovi una squadra così perché questi giovani di talento possono fare la differenza contro chiunque, ma anche non giocare bene una partita. Però questa è una squadra di talenti”.