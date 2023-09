Dopo la sconfitta per 3 a 1 all'esordio sul campo del Pescara e il turno di pausa richiesto a causa degli impegni di diversi giocatori con le Nazionali, latorna in campo questa sera per la terza giornata di campionato di, che la mette di fronte alneopromosso. Una sfida importante per cambiare subito marcia e trovare un po' di certezze, dopo un debutto non semplicissimo che ha lasciato in dote un risultato comunque "non preoccupante", a detta di mister Massimo Brambilla.57' - Ammonito anche Semeraro, tra le file del Rimini: l'arbitro assegna una punizione alla Juve dal limite dell'area. Ci prova Cerri, che calcia alto sopra la traversa54'- GOL RIMINI. Ottima ripartenza dei padroni di casa in un buon momento dei bianconeri: grande scatto di Lamesta, che sterzando in area riesce a liberarsi di Muharemovic e a calciare in porta, spiazzando Daffara. 2-2, tutto da rifare per la Juve48' - Gran girata al volo di Turicchia, dopo un bel passaggio di Mbangula: Colombo manda in corner46' - Al via il secondo tempo, nessun cambio per Brambilla45'+1 - Finisce qui un primo tempo ricco di emozioni, bianconeri in vantaggio grazie a Comenencia e Cerri45' - Primo ammonito anche nel Rimini: giallo per Gigli29' - GOL JUVE! Segna Cerri! Gran confusione nell'area di rigore del Rimini dopo un'azione prolungata, con il portiere Colombo che poi sbaglia l'uscita e favorisce il tiro dell'attaccante bianconero, preciso e potente. Juve di nuovo in vantaggio!22' - Ammonito anche Hasa, un po' incredulo per il fischio dell'arbitro dopo un intervento su un avversario a metà campo18' - Gran palla di Hasa per Mbangula, che si invola verso la porta e va al tiro: bravissimo il portiere del Rimini a mettere la palla in corner15' - Giallo per Poli, capitano della Juve Next Gen: è il primo ammonito della partita, condotta su ritmi alti da entrambe le squadre3' - GOL RIMINI! Un inizio di match folle, con i padroni di casa che trovano subito il pareggio con Capanni dopo l'iniziale vantaggio bianconero: impossibile per Daffara arrivare sul suo destro a giro, fortissimo dalla sinistra1' - GOL JUVE! LA SBLOCCA SUBITO COMENENCIA, DOPO 44 SECONDI, ALL'ESORDIO DA TITOLARE! Grande inserimento in area del nuovo acquisto bianconero, bravissimo a insaccare di testa su un cross perfetto dalla sinistra di Hasa! Bianconeri avanti!1'- Si parte!Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli, Semeraro; Capanni, Megelaitis, Rosini; Lamesta, Morra, Langella. All. Raimondi.Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Damiani, Hasa, Turicchia; Cerri, Mbangula. All. Brambilla