Designata la squadra arbitrale del match di Serie C tra, valido per la terza giornata di campionato (i bianconeri hanno chiesto e ottenuto il rinvio della seconda per la pausa Nazionali). A dirigere la sfida in programma venerdì 15 settembre alle 20.45 sarà il signor Francescodi Conegliano, che sarà affiancato dagli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1. Scelto invece come quarto uomo Simone Galipò di Firenze.