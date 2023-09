I nostri voti ai bianconeri in campo per il match tra, perso dalla squadra di mister Massimo Brambilla per 4 a 3.- Incolpevole sui primi due gol del Rimini, qualche responsabilità sulle altre due reti subite. Nell'economia della gara alcuni salvataggi decisivi, ma anche diverse imprecisioni che non danno sicurezza alla squadra.- Ancora decisamente sotto tono, ha più di una colpa sul quarto gol - quello decisivo - dei padroni di casa.- Serata difficile anche per lui, ma gli attaccanti del Rimini sono brutti clienti (dall'89' MANCINI s.v.).- Lamesta gli crea più di un grattacapo, fino all'azione del terzo gol in cui con una sterzata lo lascia sul posto in area e va in gol senza problemi. Che fatica...- Ci prova quando ne ha l'occasione, ma non riesce a entrare nel vivo del gioco.- Pronti via, subito un gol (dopo 44 secondi, all'esordio da titolare). Un gol bello, peraltro, da attaccante vero, dopo un grande inserimento in area. Si spegne un po' sulla distanza, ma nel complesso convince.- Partita di sacrificio, apprezzabile (dall'89' NONGE s.v.).Una delle note liete della Juve, ha spesso idee interessanti che accendono la luce della squadra (dal 67' SALIFOU 6 - Qualche segnale confortante).- Il gol è una perla da vedere e rivedere, un concentrato di potenza e precisione. In generale una partita di sostanza.- Anche per lui un gol importante, all'interno di una prestazione positiva (dal 67' GUERRA 5.5 - Tocca sì e no dieci palloni).- Bene, molto bene. L'intesa con i compagni c'è, la voglia di correre anche. Gli manca solo il gol, che Colombo gli nega in almeno un paio di occasioni.- Per carità, siamo solo all'inizio. La sua Juve è giovane e inesperta, ma passa in vantaggio tre volte e si fa sempre rimontare. Qualcosa da rivedere, soprattutto in difesa.