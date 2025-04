Rimessa laterale Bologna, Marelli dà ragione all'Inter! L'analisi

AFP via Getty Images

Rimessa laterale Bologna: Marelli dà ragione all'Inter

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ieri sera il moviolistaha "dato ragione" all'per le furiose proteste contro l'arbitrodopo la rimessa laterale che ha portato al goal-vittoria del Bologna , che secondoera stata "battuta 12-13 metri avanti e non poteva essere convalidata"."Il pallone esce di fronte alla panchina dell'Inter, la rimessa stessa verrà battuta più avanti con 13-14 metri davanti. Il guadagno dei metri è eccessivo, mentre sulla seconda è tutto regolare. Il VAR, su queste situazioni, non può intervenire", l'analisi dell'esperto, che in qualche modo ha quindi legittimato le proteste dello stesso tecnico nerazzurro: "Per quello i ragazzi erano nervosi - ha insistito quest'ultimo -. In questo momento la squadra non lo ha accettato. Ho cercato di fargli vedere come hanno preso il goal ma hanno visto una rimessa battuta 12 metri avanti e non va bene con due persone lì (assistente e IV uomo, ndr). Ma sono grandi professionisti, capiranno che può esserci una svista".