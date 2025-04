Rimessa Bologna-Inter, Adani: 'Errore grosso'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Le parole dia La Domenica Sportiva:SCUDETTO - "Scudetto? Dipenderà da tante cose, dalla pressione, dalla maturità, dalla stanchezza. Forse chi sbaglierà meno vincerà".LA RIMESSA E IL GOAL SUBITO - "Chi ha giocato a calcio sa che si vince e si perde per un centimetro. Si vince e si perde per una spizzata di Bisseck che la allunga sul secondo palo e Orsolini fa un super gol. Il Bologna negli ultimi 15 minuti avrebbe meritato di vincerla, ma velocizzare la rimessa per sorprendere l'inter e guadagnare un'altra rimessa con un margine di dieci metri non si può non dire che ha inciso parecchio. Per onestà e giustizia".

ERRORE GROSSO - "Poi ci sono mille risvolti, ma le partite si decidono per mezzo metro e i campionati si decidono per un punto. Cosa c'entra l'errore, la preparazione, l'analisi del gol, la divisione dell'area, questa è una cosa del campo. Quello della rimessa è un errore di regolamento ed è un errore grosso".NAPOLI E INTER - "Le tabelline servono, ma il campo poi dice la verità. In Bologna-Napoli dicevamo del secondo tempo del Napoli e abbiamo visto quello dell'Inter. Contano anche le partite nelle gambe. Il Napoli ha perso punti con Venezia, Udinese e Como, ma è corretto dire che è molto più faticoso il cammino dell'Inter".