Dopo aver raccontato tutto il cammino dell’Italia dalle qualificazioni alla finale di Euro 2020,è stato costretto a rinunciare alla partita decisiva contro l'Inghilterra dopo essere risultato positivo al Covid. Di conseguenza, anche il commento tecnico non sarà affidato come di consueto a Antonio Di Gennaro. Intervistato dal Corriere della Sera, Rimedio ha parlato così della partita e del suo forfait:"Ho avuto sintomi lievissimi, sto meglio e sono quasi asintomatico. Purtroppo sarò costretto a seguire la partita più bella in televisione. Sono vaccinato, quindi la positività mi ha sorpreso. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Stefano Bizzotto e Katia Serra che faranno la telecronaca al posto mio e di Di Gennaro. Per me c'è una doppia beffa: in albergo non c’è la Rai e dovrò vedere la finale sulla BBC".