Il giornalista della Rai Albertoai microfoni de La Domenica Sportiva ha commentato la Juventus di Massimiliano Allegri nella gara contro l'Empoli, in particolare l'episodio che ha fatto scalpore dell'esclusione dai titolari di Kenan YIldiz. Queste le parole del giornalista:"Non è un problema di stanchezza. Allegri considerava la partita contro l’Empoli una gara semplice, ha gestito lo spogliatoio per tenere tutti sulla corda magari e per far abbassare la cresta a Yildiz nel timore che potesse un pochino esaltarsi in questo suo straordinario momento ha preferito Milik perché pensava di vincere. È stata una valutazione sbagliata. Come in passato ha gestito Vlahovic, forse ha visto un calo di Yildiz e ha preferito tenerlo fuori".