A La Domenica Sportiva Albertoha parlato della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Le parole di Giuntoli assomigliano a quelle di Scaroni su Pioli e la Juventus deve centrare ancora la qualificazione alla Champions League. Io credo che non si possa tenere Allegri non rinnovando il contratto, perché l’anno prossimo la stagione finisce a luglio per il mondiale per club e il contratto di Allegri finisce il 30 giugno. Può essere prorogato di 15 giorni dalla FIFA, ma la stagione successiva comincerebbe una settimana dopo e mi sembra una situazione improbabile. L’unica soluzione sarebbe rinnovare Allegri fino al 2026, ma non credo che la Juventus voglia legarsi ancora ad Allegri ed è improbabile che resti".