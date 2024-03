Le parole dialla Domenica Sportiva:Si è espresso male, non può davvero essere la sua idea. Il giornalista domanda per capire e far capire ai tifosi. Voglio sperare abbia detto una cosa che non pensava, se no non c’è giustificazione. 7 punti in 8 partite vuol dire media da retrocessione. Quando parla di equilibrio, per cui questo tridente non deve essere adottato, l’equilibrio è questo?JUVE – Ma quando l’abbiamo vista giocare bene? Nessuno nega ad Allegri i campionati vinti, ma il calcio si evolve e i singoli non sono migliorati.