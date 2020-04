1









Altro giro, altra battaglia contro il Codacons. Che stavolta è tornato in campo, promettendo una maxi class-action per i biglietti e gli abbonamenti non rimborsati dalle società di calcio durante l'emergenza dovuta al Coronavirus. E la Juventus? E' tra le squadre che non presenta condizioni particolarmente favorevoli verso i propri tifosi: per intenderci, non prevedono alcuna tipologia di rimborso per i supporters abbonatisi all'intera stagone sportiva. Ormai sfumata per chi frequenta gli spalti, nonostante la possibile ripresa del campionato. ARTICOLO 6 - Il Corriere dello Sport evidenzia proprio il caso bianconero. Sull'ormai famosa Juve-Inter, la società ci ha messo una pezza, provvedendo a restituire i soldi dei biglietti agli spettatori beffati sul più bello. Ma adesso? L'articolo 6 del contratto di cessione dei tagliandi è chiaro: l'eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, fortuita o da disposizione degli organismo o autorità competenti in seguito a fatti o eventi non dipendenti da responsabilità della società, sono a carico esclusivo del cliente.