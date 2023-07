Che ne sarà del futuro di Romelu? L’attaccante belga si sta allenando a Londra, fuori dal progetto Chelsea con i suoi compagni che sono partiti per la tournée negli USA, e aspetta grandi novità. Juve, Inter, il caso che da qualche settimana lo riguarda, ma non solo. Le novità, infatti, arrivano dall’Arabia Saudita, dove sarebbe pronto un rilancio dell’Al Hilal per convincere il calciatore: come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo Koulibaly, Milinkovic e l’offerta faraonica al PSG per Mbappé, ecco che ora sul tavolo può spuntare un contratto da ben 50 milioni di euro a stagione per Lukaku. Con un aumento di 10 milioni annui rispetto alla prima proposta presentata un mese fa. E ora tutto può cambiare.