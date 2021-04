Reduce dal confortante successo con il Napoli, la Juventus tenterà domenica un altro allungo Champions nell'incontro casalingo con il Genoa, ormai quasi fuori dalla zona calda. Nelle ultime due stagioni, i campioni d'Italia hanno sempre sofferto allo Stadium contro il Grifone: in campionato ne sono usciti con un pareggio (1-1) e con una sofferta vittoria allo scadere (2-1). In Coppa Italia, lo scorso gennaio, hanno prevalso solo ai supplementari. Le quote, però, sono assolutamente bianconere, visto che il segno «1» viaggia a 1,25 e il «2» si alza fino a 11. Altissimo anche il pareggio, a 6,00. Lo riporta Stanleybet.it.