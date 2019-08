di Lorenzo Bettoni

Unai Emery non ha lasciato dubbi: "Fino all'ultima ora proveremo a prendere un difensore". Questa è la priorità dell'Arsenal dopo aver salutato Koscielny, rientrato in patria per giocare al Bordeaux. E il nome che piace di più al tecnico spagnolo è quello di Daniele Rugani, che la Juventus ha messo in vendita e che è stato seguito anche dal Wolverhampton. NUOVA OFFERTA - Come appreso da IlBianconero.com, i Gunners hanno quindi alzato l'offerta, migliorando quella inziale presentata alla Juventus: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. L'Arsenal ci prova, la Juve ascolta attentamente e, ancor più attentamente, Rugani aspetta. C'è tempo fino a domani alle 18 per chiudere gli affari in entrata per la Premier League: il tempo stringe e l'Arsenal ha studiato anche delle alternative. Come quel David Luiz che, proprio oggi, ha rifiutato di allenarsi per il Chelsea. Oppure Umtiti, del Barcellona. Ogni segnale parla chiaro: Emery vuole un difensore.