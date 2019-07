Ormai in casa Paris Saint-Germain prende consistenza il caso Neymar. L'attaccante brasiliano è deciso a lasciare il club campione di Francia per accasarsi altrove. Negli ultimi giorni ha fatto discutere la notizia di un suo possibile approdo alla Juventus. Un'ipotesi nata dai rumors di un incontro tra il padre-agente del giocatore e Fabio Paratici. Voci che hanno smosso il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, i catalani sarebbero disposti ad offrire 100 milioni di euro e due contropartite tecniche al PSG per avere il cartellino di Neymar.