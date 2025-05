2025 Getty Images

'Rigorini, rossini...': la stoccata di Tudor in conferenza

3 ore fa



Le parole di Tudor in conferenza stampa:



PRESSIONE PER YILDIZ E KALULU? – "Sicuramente, età e pressione vanno di pari passo e senza esperienza può succedere. Abbiamo pagato queste ingenuità, ma si impara in fretta e si guarda avanti".



ESPULSIONI CON IL VAR – "Non è un problema del VAR, me è una grandissima cosa che ha cambiato il calcio in meglio. Queste vie di mezzo, questi rigorini e questi rossini che vanno combattuti. Non bisogna fare gli attori e buttarsi, questo mi piace di meno rispetto al calcio del passato".