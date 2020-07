3









Infuria la polemica per i rigori concessi alla Juventus contro l'Atalanta ieri sera, che hanno permesso ai bianconeri di riacciuffare una partita che dal punto di vista del gioco e dell'inerzia sembrava arridere alla squadra di Gasperini. Come prevedibile in questi casi, sui social è scoppiata la polemica anti-juventina sui "favori arbitrali", senza considerare che il regolamento parla chiaro e i tocchi col braccio di De Roon e Muriel portano inevitabilmente al calcio di rigore.



DOPPIOPESISMO - Soprattutto, fa sorridere pensare a come venivano accolti a inizio stagione - con replay nel recentissimo derby col Torino - i falli di mano di De Ligt, che hanno dato un pretesto per accusare la dirigenza juventina di aver speso fiori di milioni per un giocatore che non li valeva (quando invece le successive prestazioni dell'olandese hanno dimostrato la bontà del suo acquisto). Perché in fondo, quando la decisione va "contro la Juve" è karma o giustizia divina, no?



LA DIFESA - Ci sono però anche diversi frequentatori dei social che valutano corrette le decisioni arbitrali di ieri sera e pongono l'attenzione sul regolamento o fanno notare i due pesi e due misure che stiamo facendo notare anche noi ('rigore contro la Juve è giusto, a favore è un furto').



Qui nella gallery, una serie di reazioni e riflessioni lette su Twitter tra ieri e oggi sulla questione rigori, e i commenti dei tifosi atalantini sotto i post dell'account Facebook dell'Atalanta