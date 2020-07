Con il rigore assegnato contro la Juve a Milano i bianconeri sono arrivati alla poco invidiabile cifra di 10 rigori contro in questa stagione. Solo il Lecce ne ha avuti di più con 12. Di questi 10 ben 7 sono stati assegnati per tocchi di mano. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "I rigori sono in aumento in generale e per la Juve in particolare. Dal 2008-09 al 2018-19 infatti non sono mai stati fischiati più di 5 rigori a stagione contro i bianconeri. In tre degli ultimi quattro campionati sono stati 4 a stagione (nel 2016-17 uno soltanto), mentre il dato più alto (5) è del 2014-15 e del 2012-13. L’aumento nel resto della Serie A non è stato così netto. La media dei rigori per giornata infatti, escludendo le partite di ieri, è passata dai 3,21 del 2018-19 ai 4,97 di questo campionato".



COSA NON TORNA - Cosa non torna, però, è il confronto con il numero di palloni toccati in area dagli avversari. Sì perché anche qui la Juve è seconda, dietro solo all'Atalanta. Anche Sarri in passato ha rimarcato questo: "​Stiamo subendo tanti gol su rigore, questo è strano perché giochiamo il triplo dei palloni nell’area avversaria di quelli che vengono giocati nella nostra area", disse a febbraio. Sarà solo sfortuna?