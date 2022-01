Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla partita di ieri tra Juve e Udinese. Ecco le sue parole: "La Juve ha fatto crescere un'Udinese che era stanca, sottomessa e intimidita. Buon per la Juve che l'arbitro non ha visto un calcio di rigore chiaro su Soppy, e che Dybala con un'apertura interessante e De Sciglio con un cross rimarchevole abbiano portato McKennie a fare il secondo gol. Anche dopo di questo, Success ha chiamato Szczesny nel finale a una grande parata. La partita è stata in bilico".