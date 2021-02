Rigore o non rigore? Il dibattito è aperto. Rigore è per tutti, o quasi. Se ne discute anche nella diretta Twitch sulla Bobo Tv, con Lele Adani che in merito al fallo subito da Ronaldo spiega: “Faccio fatica a non vedere il fallo. Secondo me va almeno rivisto al Var“.



Valido per tutti? No, Cassano risponde: “In Champions League i rigori o sono netti o non ci sono. È vero che gli va addosso, ma con la gamba sinistra Ronaldo va già a terra prima del contatto“.